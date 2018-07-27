В Севастополе новые кадровые перестановки – в информационной сфере

Севастополь, , 12:56 — REGNUM Руководитель департамента общественных коммуникаций Севастополя Олег Беркович будет работать в должности помощника губернатора по вопросам информационной политики. Об этом специалист сам сообщил журналистам 27 июля.

«Сегодня мой последний рабочий день в должности директора департамента общественных коммуникаций. Реорганизация пресс-службы губернатора и правительства Севастополя закончена, если раньше они генерировали 2−3 новости в день, то сейчас — 8−10, иногда 15. Мы всё делали, чтобы максимально раскрыть деятельность правительства», — отметил специалист.

Он также сообщил, что теперь будет заниматься информационной политикой, городскими пространствами, проектами в области культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отозвал своего представителя Михаила Вавилова из Заксобрания и рекомендовал остальным подчинённым общаться с парламентариями в новом формате.

«Считаю недопустимыми оскорбительные публичные заявления ряда депутатов Законодательного собрания, которые они допускают в отношении, как руководителей правительства города, так и народов Российской Федерации. Данные действия несовместимы со статусом севастопольского депутата. В связи с этим я отозвал своего представителя из Заксобрания», — отметил губернатор, поручив руководителям органов исполнительной власти также руководствоваться новым указом.

Перед этим он намекнул на досрочный роспуск местного парламента, назвав его «неэффективным и манипулятивным органом».