Правительство усложняет взыскание средств с зарплаты должников

Москва, , 12:54 — REGNUM Законопроект об ужесточении требований для принудительного взыскания задолженностей граждан через работодателей правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Речь идет об исполнительных документах, с которыми коллекторы обращаются к работодателю должника и требуют удержать средства из зарплаты. Сегодня коллекторы могут обращаться в организацию, которая выплачивает гражданину зарплату, если его долг составляет 25 тыс. рублей. Правительство предлагает увеличить порог суммы долга, после которой можно обратиться к работодателю за взысканием, до 100 тыс. рублей.

По данным правительства, на начало 2018 года у Федеральной службы судебных приставов осталось 26,7 млн. исполнительных производств на сумму 5,5 трлн. руб. Причем, 16,7% из них — исполнительные производства с суммами взыскания от 25 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

«Учитывая то, что постановления об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника составляют значительную часть процессуальных документов, выносимых и направляемых судебными приставами-исполнителями, трудозатраты по указанной категории исполнительных производств с размером взыскиваемой суммы менее 100 тыс. рублей представляются неоправданными», — считают в правительстве.

Реализация законопроекта обеспечит права граждан на своевременное исполнение требований исполнительного документа, а также сократит затраты федерального бюджета на процедуры, необходимые для работы судебных приставов-исполнителей.