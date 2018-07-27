Володин: Госдума реализовала значительную часть послания президента РФ

Москва, , 12:52 — REGNUM Госдума реализовала значительную часть Послания президента РФ Федеральному собранию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги весенней сессии нижней палаты парламента.

Четвертая сессия Госдумы состоялась в период, наполненный политическими событиями — выборы президента РФ, назначение председателя правительства, формирование его состава, утверждение руководителя Счетной палаты, Послание президента Федеральному Собранию, — все это оказало влияние на повестку нижней палаты парламента, отметил Володин.

«Прежде всего, конечно, послание президента Федеральному собранию. Мы с вами определили для себя приоритетом его законодательное обеспечение. В рамках первоначального плана нам необходимо было принять 67 законов. На сегодняшний день принято 44», — сказал спикер Госдумы.

По его словам, осенью в планах рассмотреть еще 18 законопроектов — пять инициатив парламентарии ожидают от правительства РФ.

«Работа над законопроектами, которые реализуют послание, крайне важна», — подчеркнул Володин, отметив, что они направлены на реализацию майских указов.

Это — рост реальных доходов граждан и пенсий выше инфляции, снижение в два раза уровня бедности, повышение средней продолжительности жизни свыше 80 лет.

«Чтобы решить эти задачи нам необходимо выйти на темпы роста экономики выше мировых. Мы с вами эту работу ведем», — указал он.