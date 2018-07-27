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В КНДР отмечают годовщину окончания Корейской войны

Политика

Граждане собрались у мемориала героям войны

Пхеньян, 27 июля 2018, 12:55 — REGNUM  В Северной Корее отмечают годовщину окончания Корейской войны 1950−1953 годов, сообщает 27 июля Agence France-Presse.

Северокорейские матросы, солдаты, а также мирные граждане собрались на кладбище у мемориала героев, чтобы почтить память погибших в кровопролитном столкновении, завершившимся 65 лет назад.

Напомним, Корейская война была первым крупнейшим военным конфликтом после окончания Второй мировой войны. В конфликте с обеих сторон принимали участие вооруженные силы Китая, СССР, США, а также северной и южной Корей.

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