Пятница, 27 Июля 2018 года
13:12:18 МСК

Президент Эквадора готов «сдать» Ассанжа Лондону

Политика

В скором времени основатель WikiLeaks должен будет покинуть посольство страны в британской столице

Кито, 27 июля 2018, 12:45 — REGNUM  Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж должен будет со временем покинуть посольство Эквадора, заявил 27 июля президент латиноамериканского государства Ленин Морено, сообщает британское агентство Reuters

Ранее британские СМИ указывали на то, что между официальными лицами двух стран ведутся переговоры относительно того, каким образом Ассанж может быть выселен из диппредставительства страны после отзыва предоставленного ему дипломатического убежища.

Напомним, ранее на подобное развитие событий указывала главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Под данным ее источников, «в ближайшие недели или даже дни сдадут Британии».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Публикация секретных документов на сайте WikiLeaks
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить