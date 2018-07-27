Президент Эквадора готов «сдать» Ассанжа Лондону

Кито, , 12:45 — REGNUM Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж должен будет со временем покинуть посольство Эквадора, заявил 27 июля президент латиноамериканского государства Ленин Морено, сообщает британское агентство Reuters

Ранее британские СМИ указывали на то, что между официальными лицами двух стран ведутся переговоры относительно того, каким образом Ассанж может быть выселен из диппредставительства страны после отзыва предоставленного ему дипломатического убежища.

Напомним, ранее на подобное развитие событий указывала главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Под данным ее источников, «в ближайшие недели или даже дни сдадут Британии».