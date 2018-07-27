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Индонезия и Южная Корея развивают экономическое сотрудничество

Политика

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула важность активизации сотрудничества между Индонезией и Южной Кореей

Джакарта, 27 июля 2018, 12:53 — REGNUM  Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди в ходе встречи с главой МИД Южной Кореи подчеркнула важность активизации сотрудничества между двумя странами, особенно в промышленной области, сообщает Antaranews.

По ее словам, стороны договорились о важности использования возможностей Специального стратегического партнерства, согласованного президентом Индонезии Джоко Видодо и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином в ноябре 2017 года.

«В условиях политики протекционизма нам необходимо удвоить свои совместные усилия, чтобы извлечь выгоду из возможностей торговли, а также поощрять открытую экономическую систему», — заявила Ретно Марсуди.

Министры приветствовали увеличение двусторонней торговли с 13,68 млрд долларов США в 2016 году до 16,31 млрд долларов США в 2017 году. Что касается инвестиционного сотрудничества, Индонезия призывает Южную Корею наращивать инвестиции в Индонезию. В 2017 году инвестиции увеличились до 2,02 млрд долларов США, отмечает издание.

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Внешняя политика Индонезии
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