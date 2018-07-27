Премьер Австралии прояснил намерения США бомбить ядерные объекты Ирана

Канберра, , 12:44 — REGNUM Заявления о готовности Соединённых Штатов уже в августе атаковать ядерные объекты Ирана не более чем домыслы. Об этом заявил премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл, комментируя распространённую в прессе информацию.

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«Я видел сегодня сюжет об этом на ABC, в котором ссылаются на высокопоставленные источники в правительстве Австралии, — приводит The Guardian слова Тернбулла. — Это домыслы, это цитирование анонимных источниках».

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США не планируют заранее сообщать о мерах против Ирана

Глава австралийского правительства отметил, что у него нет оснований полагать, что президент США Дональд Трамп готовится бомбить иранские ядерные объекты в самое ближайшее время. По словам Тернбулла, это происходит на фоне «интенсивного бряцания оружием» со стороны президента США Дональда Трампа и его иранского коллеги Хасана Рухани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал ABC News опубликовал статью со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Австралии, что Соединённые Штаты готовы начать бомбардировку иранских ядерных объектов. При этом отмечалось, что удары могут быть нанесены уже в августе.

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