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Премьер Австралии прояснил намерения США бомбить ядерные объекты Ирана

Политика

Ранее сообщалось, что Вашингтон готов нанести удары по территории этой страны уже в ближайший месяц

Канберра, 27 июля 2018, 12:44 — REGNUM  Заявления о готовности Соединённых Штатов уже в августе атаковать ядерные объекты Ирана не более чем домыслы. Об этом заявил премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл, комментируя распространённую в прессе информацию.

Ранее в сюжете: США могут нанести удар по Ирану в ближайший месяц — ABC

«Я видел сегодня сюжет об этом на ABC, в котором ссылаются на высокопоставленные источники в правительстве Австралии, — приводит The Guardian слова Тернбулла. — Это домыслы, это цитирование анонимных источниках».

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США не планируют заранее сообщать о мерах против Ирана

Глава австралийского правительства отметил, что у него нет оснований полагать, что президент США Дональд Трамп готовится бомбить иранские ядерные объекты в самое ближайшее время. По словам Тернбулла, это происходит на фоне «интенсивного бряцания оружием» со стороны президента США Дональда Трампа и его иранского коллеги Хасана Рухани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал ABC News опубликовал статью со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Австралии, что Соединённые Штаты готовы начать бомбардировку иранских ядерных объектов. При этом отмечалось, что удары могут быть нанесены уже в августе.

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Противостояние Ирана и США
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