Как сделать из скучного события скандал: Трамп с мячом для рекламы?

Москва, , 12:38 — REGNUM «Шпионский скандал» с чипом в мяче, подаренном президентом РФ Владимиром Путиным президенту США Дональду Трампу, — это, мягко говоря, безобидно и нелепо. Стоило бы вообще заподозрить, что кто-то просто отрекламировал мячик, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Ранее в США ряд политиков, а также демократические СМИ крайне негативно оценили переговоры Трампа с Путиным в Хельсинки. А когда в ходе совместной пресс-конференции Путин подарил Трампу мяч с чемпионата мира по футболу, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в этом мяче находится «жучок», с помощью которого российская разведка проникнет в Белый дом.

Как сделать из скучного события желтоватый скандал? Достаточно сказать, что в президентском подарке какой-то там «чип» и при этом опустить детали. Там ведь и вправду чип. Точнее, обычная радиометка, которой снабжены все мячи этой модели. Это вполне рядовая по современным меркам технология.

Ею пытаются заменить пресловутые и неудобные qr-коды, которые раньше лепили на стены и вообще на всё, что движется и не движется. Они содержали информацию, закодированную в графическом виде, и распознавались с помощью камеры телефона. Маленькие одноразовые чипы, куда тоже можно записать немного информации и прилепить куда-нибудь — являются логичным продолжением этого мобильного безумия.

Раздуть из этого шпионский скандал довольно весело, с учетом того, что ни Путин, ни Трамп, скорее всего, ни про какие радиометки не знают и вообще, надеюсь, в эти игрушки не играют. У них свои цацки с другими чипами и боеголовками.

Сами же новости про этот чип — уровня «Путин подложил Трампу кнопку на стул». Безобидно и нелепо. Стоило бы вообще заподозрить, что кто-то просто отрекламировал навороченный мяч известной фирмы.

В этом смысле, можно порадоваться за их отдел продвижения, что они сумели бесплатно поместить название своей фирмы в новости с такими ключевыми словами, как «Путин» и «Трамп». Но, откровенно говоря, все это на уровне «ниже плинтуса» и не соответствует имиджу столь крупной компании. Как и уровню якобы серьезных западных СМИ.

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