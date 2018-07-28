Русские «варвары» не желают следовать за безумной Европой

Москва, , 14:39 — REGNUM Россия — часть Европы или самостоятельная культура? Почему к призывающим к безоговорочному объединению России и Европы стоит относиться с большой толикой осторожности, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Тяжело преодолеть привычку даже самых продвинутых европейцев мыслить себя как представителей метрополии, а весь остальной мир как колонию, которую нужно грабить или развивать, карать или миловать, исходя из высших, т. е. европейских, соображений. Такой подход по отношению к России выражается в режиме санкций, поддерживаемом даже тогда, когда их искусственность и неадекватность уже очевидны для подавляющего большинства. Россия — иная по отношению к Европе, и призывы «наказывать эту варварскую страну пока не поумнеет» совершенно бесперспективны.

Тем более что сама Европа, пропагандируя свой образ как источник всепланетного блага и прогресса, не замечает творящихся с ней страшноватых превращений. Нагнетаемая под видом «толерантности» борьба за искоренение европейского характера ставит под вопрос само существование европейской культуры уже в самом ближайшем будущем. Так стоит ли России безоглядно лезть в европейскую ловушку?

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