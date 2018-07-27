Символизм против изоляции Турции: что стоит за приглашением в ресторан?

Москва, , 12:11 — REGNUM Помимо символичности возможного совместного обеда президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, стоит обратить внимание и на уровень общения лидеров двух стран на саммите БРИКС, считает шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Накануне в Йоханнесбурге «на полях» саммита БРИКС состоялась встреча Путина с Эрдоганом. В ходе переговоров Путин вспомнил о приглашении президента Турции сходить с ним в ресторан. Эрдоган повторил свое предложение, на это российский лидер ответил, что он пообедает с Эрдоганом после того, как Анкара пустит российскую мясную продукцию на турецкий рынок, когда в ресторане будут блюда из этого мяса.

Здесь дело даже не в сюжетной стороне — ресторан или не ресторан. У Турции и России была история с помидорами, когда мы ограничивали поставки, потом была история с ограничением поставок нашей курятины и баранины, на которые в Турции есть спрос.

Есть такие конъюктурные, таможенные ограничения, которые Россия и Турция пытаются снять. Но дело не в этом сейчас, а в самом уровне и тональности общения лидеров двух стран.

Во-первых, очень важно отметить, что они встречались на уровне БРИКС. Второй момент, что именно Эрдогана пригласили участвовать в этом серьезном международном форуме. Что, безусловно, резко поднимает его международный авторитет на фоне осложнения его отношений с Западом и по линии двухсторонних отношений с лидерами США и Западной Европы, и в то же время в формате НАТО и с ЕС.

Турцию, в общем-то, пытаются сделать изгоем на международной арене и загнать ее в зону всевозможных санкций. И в то же время такая серьезная структура, как БРИКС, не только приглашает Эрдогана, но и с ним на равных общается и пытается подключить его к реализации очень серьезных проектов, которые были озвучены на этом форуме.

Это, вне всякого сомнения, придает особую важность Эрдогану. По внешним признакам, турецкая сторона очень довольна. И, кстати говоря, если возвращаться к тональности сюжета — посидим в ресторане, поедим русское мясо, приготовленное турецкими поварами, — то это символично.

На востоке, когда вы вместе сидите и обедаете, это символ высочайшего политического доверия. Этот красочный сюжет приводит именно к такому выводу.

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