Премьер Украины призвал перестать преклонять перед РФ «голову и колено»

Киев, , 12:10 — REGNUM Киев не должен склоняться перед Москвой ради договорённостей о транзите газа. Такое мнение высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, заявив, что у Украины достаточно свои ресурсов, чтобы отказаться от покупки российского газа.

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«Нафтогаз» пригрозил России конфликтом, «если не будет транзита газа»

Политик напомнил, что Украина имеет вторые, третьи по размерам запасы природного газа в своих недрах, а при этом каждый раз с наступлением очередного декабря «ползает в Москву», преклонив «голову и колено», за выгодными условиями по поставках голубого топлива. По словам Гройсмана, киевские власти намерены оживить отрасль газодобычи на территории страны, а конечной целью своих реформ в энергетике ставят полный отказ от импорта российского газа.

https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/videos/762616103907306/

Как сообщало ИА REGNUM, споры о поставках газа из России на Украину ведутся уже несколько лет. Разбирательства проходят в Стокгольмском арбитраже. Напомним, в феврале 2018 года арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. за недопоставку согласованных объёмов газа для транзита. При этом за задолженность российской компании начисляются проценты — 526 тыс. долларов в день, начиная с 1 марта. В свою очередь, «Газпром» заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

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