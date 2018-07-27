В Крыму ответили Макаревичу на его «особое мнение» о покупке полуострова

Симферополь, , 12:05 — REGNUM Заявление музыканта Андрея Макаревича о том, что Россия могла бы «купить» Крым, чтобы избежать проблем, указывает на его творческий крах, заявил 27 июля глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

«Я был свидетелем начала его карьеры. Очевидно, в те времена он даже не мог себе представить, что попробует говорить о Крыме и крымчанах как о чем-то неодушевленном, как о каком-то товаре», — приводит РЕН-ТВ слова Иоффе.

Он добавил, что Макаревичу нужно понять главное — Крым и крымчане не продаются.

Напомним, выступая в передаче «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы», Макаревич заявил, что раз Крым так дорог для России, то ей следовало бы как-нибудь «договориться» с Украиной, купить полуостров или найти другой способ урегулирования проблемы.

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