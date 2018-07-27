На места в Смоленской облдуме претендуют 416 кандидатов

Смоленск, , 11:52 — REGNUM 416 кандидатов претендуют на 48 мандатов депутатов Смоленской областной думы. Выборы очередного, шестого созыва регионального парламента состоятся 9 сентября в единый день голосования, сообщает ИА REGNUM.

Согласно информации областной избирательной комиссии на 27 июля, регистрацию в общей сложности прошли 416 кандидатов.

299 кандидатов в общей сложности включены в списки партий, зарегистрированные областной избирательной комиссией. Так, регистрацию прошли списки «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (29 кандидатов), «Справедливой России» (58), КПРФ (62), «Единой России» (75) и ЛДПР (также — 75 кандидатов). Все эти партии освобождены от необходимости сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения партии.

По одномандатным округам в общей сложности был выдвинут 131 кандидат, однако 14 регистрацию пройти не смогли. Среди тех, кто получил отказ в регистрации, один кандидат от «Трудовой России», четверо — от «Партии Роста», а также девять самовыдвиженцев.

Регистрацию по одномандатным округам (их 24) сумели пройти кандидаты от тех партий, которые зарегистрировали списки: «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (21), «Справедливая Россия» (24), КПРФ (24), «Единая Россия» (24), ЛДПР (24).

Согласно данным сайта Смоленской областной думы, в составе пятого созыва парламента 48 депутатов. Парламент избирается на пять лет — последние выборы проходили в сентябре 2013 года. Тогда в выборах участвовали представители 22 партий, избраны были кандидаты от пяти партий. 36 мандатов получила «Единая Россия», пять — КПРФ, четыре — ЛДПР, два — СР и один — РППС. Явка составила 29,11%.