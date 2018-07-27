Сирийские курды стремятся добиться права на собственную автономию — СМИ

Дамаск, , 11:54 — REGNUM Официальный высокопоставленный представитель сирийских курдов провел переговоры с правительством Сирии, сообщает 27 июля Reuters.

Целью переговоров, в которых приняли участие представители Соединенных Штатов, было стремление курдов добиться права на собственную автономию в рамках государства, которая должна быть гарантирована после завершения военного конфликта в стране.

Напомним, сирийские курды занимают примерно 25% территории Сирии. В условиях внутреннего конфликта в стране они добились от Дамаска фактической автономии, удержать которую они стремятся и в будущем.

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