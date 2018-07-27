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Парламент Индии принял новый закон против работорговцев

Политика

Министр по делам материнства и детства Манека Ганди заявила, что новый закон направлен против работорговцев, а не их жертв, однако у оппозиции имеется целый ряд претензий по этому поводу

Нью-Дели, 27 июля 2018, 11:57 — REGNUM  По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Лайв», индийский парламент принял новый закон о борьбе с торговлей людьми. За принятие данного закона выступила правящая партия БДП (Бхаратия Джаната Парти или Индийская народная партия), а также ее союзники по коалиции.

Основным принципом нового закона, как утверждают его составители, стала защита жертв подобных преступлений. Так, он включает в себя конфиденциальность жертв, свидетелей преступлений и тех, кто заявил о подобных преступлениях. Важными новшествами также стали судебные разбирательства с четкими временными рамками и возвращение жертв подобных преступлений на родину.

В новом законе были значительны ужесточены наказания за преступления, связанные с торговлей людьми и в том числе с особо тяжелыми формами, такими как трудовое рабство, принуждение к попрошайничеству или к браку.

Оппозиция заявила, что многие положения закона являются крайне расплывчатыми, и жертвам подобных преступлений все же уделяется недостаточно внимания. Лидеры оппозиции также выразили обеспокоенность тем фактом, что в законе не проводится различия между жертвами сексуальной эксплуатации и добровольными работниками секс-индустрии.

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Торговля людьми
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