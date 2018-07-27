Полиция Варшавы применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Варшава, , 11:26 — REGNUM Полиция Варшавы была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов, когда на площади перед президентским дворцом завязалась драка, и возникла угроза в отношении сотрудников правоохранительных органов, передает 27 июля телеканал TVN 24.

Протестующие вышли на центральную площадь с требованием защитить независимость судебных органов Польши. По данным полиции, в толпе находились провокаторы, которые начали выкрикивать вульгарные лозунги. После того, как они были окружены, завязалась драка.

«Мы видели, что полиция поймала двух человек и окружила их небольшим кордоном. Мы побежали туда, и в какой-то момент из другой линии полицейских был пущен газ», — пояснил телеканалу один из очевидцев.

Добавим, что требование независимости судов в Польше со стороны Евросоюза является одним из ключевых. Еще в середине декабря 2017 года Сейм принял законы о реформе Национального судебного совета страны и Верховного суда, что вызвало бурю недовольства в Брюсселе.

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