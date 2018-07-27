Глава Роскосмоса пригласил сенаторов из США пострелять

Москва, , 11:21 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил сенаторов из США в гости. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Запись была сделана после появившейся в СМИ информации о запросе американским сенатом данных о встречах членов Американской национальной стрелковой ассоциации с Рогозиным.

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«Что делают люди в тире? Вообще-то стреляют. Приезжайте, господа сенаторы, к нам в гости в тир!» — написал Рогозин, наглядно на своём примере показал, как это делается.

https://twitter.com/Rogozin/status/1022712353509580800

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Напомним, на днях стало известно, что четверо сенаторов Конгресса США потребовали узнать содержание бесед представителей американской Национальной стрелковой ассоциации с официальными лицами и в частности с тогдашним вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным во время визита в Россию в 2015 году. Также отмечалось, что эту поездку организовала россиянка Мария Бутина, которая в настоящее время находится под арестом с США по обвинению в деятельности в качестве иностранного агента без регистрации.

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