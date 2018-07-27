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МВФ одобрил план Киева по созданию антикоррупционного суда

Политика

Однако повышение цены на газ по-прежнему обсуждается

Киев, 27 июля 2018, 11:15 — REGNUM  Обновленный план Украины по созданию антикоррупционного суда был одобрен Международным валютным фондом (МВФ), сообщает 27 июля УНИАН.

Согласно сообщению, МВФ утвердил план по созданию антикоррупционного суда. В фонде считают, что после реализации всех пунктов плана Киев создаст такой суд, которого и ждали в МВФ. Тем не менее, вопросы о государственном бюджете и повышении тарифов на газ для населения продолжают обсуждаться.

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Напомним, для получения очередного кредита от МВФ в размере $2 млрд Украина должна выполнить ряд условий: создать антикоррупционный суд и повысить цену на газ для населения. Поскольку повышение цены на газ вызовет бурю негодования в народе, Киев всячески оттягивает принятие решения.

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Украина и МВФ
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