«Без энтузиазма»: в Оренбуржье проходит 51 избирательная кампания

Оренбург, , 11:03 — REGNUM В Оренбургской области 9 сентября пройдут выборы муниципального уровня. Из 51 избирательной кампании 50 назначены по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований, одна — по выборам главы муниципального образования. Также на единый день голосования назначена одна кампания по проведению местного референдума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Выборы главы пройдут в Южноуральском сельсовете Орпенбургского района. На пост претендуют четыре кандидата — выдвиженцы ЛДПР, «Единой России», КПРФ и «Партии дела».

В целом на 297 вакантных мест в рамках муниципальных выборов баллотируются 511 человек, из них 147 уже прошли регистрацию.

Профессор ОИ МГЮА, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова считает, что выборы пройдут спокойно, без скандалов и энтузиазма со стороны кандидатов. Причина в масштабе, который всего лишь муниципального уровня. Также она прогнозирует, что среди кандидатов будет много женщин, поскольку мужчины неохотно участвуют в столь не статусных кампаниях. У депутатов сельсоветов нет зарплаты, преимуществ, но есть много жалоб со стороны населения, поэтому конкуренции большой не предвидится.

Собственно об этом свидетельствует статистика. На одно вакантное места получается полтора человека. Может возникнуть ситуация, когда избирателям придётся делать выбор только в отношении одного претендента на мандат.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель облизбиркома Александр Нальвадов, выборы в этом случае состоятся, если единственный кандидат наберёт более 50% голосов электората.