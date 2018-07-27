Министерство против правительства: нижегородский судебный казус

Нижний Новгород, , 10:52 — REGNUM Министерство социальной политики Нижегородской области пытается признать незаконным решение о направлении в Федеральное казначейство уведомления о применении к ведомству «бюджетных мер принуждения» и «направлении информации о выявленных нарушениях в прокуратуру Нижегородской области для рассмотрения вопроса о применении мер прокурорского реагирования». Иск подан к Минстрою РФ, министерству финансов области, правительству Нижегородской области, Управлению Федерального казначейства по Нижегородской области и Минтруду России. Арбитражный суд региона начнёт рассматривать иск 2 августа 2018 года, речь идёт о сумме свыше 19 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 2 мая 2018 года, но до сих пор не рассмотрен. Оспариваемое решение отражено в протоколе заседания контрольной комиссии УФК по Нижегородской области от 4 апреля 2018 года. В рамках данного дела истец потребовал применить обеспечительные меры, которые суд удовлетворил. Меры приняты «в виде запрета Управлению Федерального казначейства по Нижегородской области до вступления в законную силу конечного судебного акта по делу исполнить бюджетную меру принуждения по результатам внеплановой камеральной проверки», которая была проведена в отношении ведомства. Указание о проверке было подписано 28 декабря 2017 года.

«Заявитель отмечает, что принятое УФК решение о направлении уведомления может являться основанием для принятия Министерством финансов Российской Федерации решения о бесспорном взыскании денежных средств с бюджета Нижегородской области, которое оформляется без уведомления заинтересованных лиц. Применение бюджетных мер принуждения к министерству повлечёт значительный ущерб для областного бюджета и сделает невозможным исполнение социально значимых обязательств Нижегородской области», — отмечается в материалах суда.

Речь идёт о сумме свыше 19 млн рублей. Суд пришёл к выводу, что принудительное изъятие средств «повлечет за собой невозможность исполнения министерством возложенных на него задач», и в связи с этим судья пришла к выводу, что «обеспечительная мера является обоснованной и соразмерной заявленному требованию, а также необходимой мерой сохранения существующего положения до разрешения возникшего спора и предотвращения причинения ущерба бюджету Нижегородской области».

Дело рассматривает судья Мария Чепурных.

Напомним, областной бюджет на 2018 год после корректив, внесённых на сессии 26 июля 2018 года, имеет следующие параметры: доходы — 150 млрд 148 млн рублей, расходы — 153 млрд 104 млн рублей, дефицит — 2 млрд 956 млн рублей.