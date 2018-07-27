Джакарта, , 10:54 — REGNUM В Индонезии пройдет седьмой Всемирный форум мира (World Peace Forum), в Джакарте 14−16 августа 2018 года, сообщает Antaranews.

«В Форуме примут участие религиозные деятели, научное сообщество, политики, а также некоторые главы государств», — заявил специальный посланник президента по диалогу и межконфессиональному сотрудничеству и цивилизации Индонезии Дин Самсуддин.

Темой форума, предложенной правительством Индонезии для 7-го Всемирного форума мира, стала идея «Средний путь цивилизаций».

«Тема соответствует намерениям Индонезии достичь мира во всем мире в разгар глобальных проблем, характеризующихся ущербом, неопределенностью, неравномерностью», — заявил Дин Самсуддин.

Ожидается, что по итогам форума будет принят документ, а именно Джакартское послание, в котором речь пойдет о поиске мер и усилий в целях создания мирной и процветающей цивилизации.