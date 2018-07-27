В Турции разыскивают восемь человек, подозреваемых в связях с ФЕТО

Анкара, , 10:40 — REGNUM Прокуратура Турции выдала ордеры на арест по меньшей мере восьми человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 27 июля Anadolu.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Причиной подобного отношения властей стало обвинение в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, в ходе подавления которого погибли 250 человек, 2 тыс. 200 получили ранения. В организации путча обвиняется лидер ФЕТО Фетхуллах Гюлен.

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