Глава единороссов Калининграда отказался комментировать «семейный бизнес»

Калининград, 27 июля 2018, 10:10 — REGNUM Председатель городского Совета Калининграда Андрей Кропоткин отказался комментировать ИА REGNUM информацию о том, что значительная часть мэрии Калининграда оформлена в частную собственность его матери.
Отвечая на редакционный запрос ИА REGNUM № 201, чиновник заявил:
«Запрашиваемая Вами информация к деятельности городского Совета депутатов Калининграда и его должностных лиц не относится».
В запросе наше агентство задало Андрею Кропоткину следующие вопросы:
1. Действительно ли 2053,1 кв. метра площади в здании мэрии Калининграда и 642,7 кв. метра земельной площади под мэрией принадлежит ЗАО «Общественное питание — Калининград», учредителем которого, согласно ЕГРЮЛ, является Ваша мать Л. К. Кропоткина?
2. Каким образом городская собственность была продана частному лицу?
3. Не усматриваете ли Вы признаков коррупционной составляющей в этой ситуации?
4. Нет ли планов у Вашей семьи продать данное недвижимое имущество в собственность города?
Ранее ИА REGNUM сообщало о громком скандале, в центре которого оказалась семья высокопоставленного калининградского чиновника Кропоткина. На днях выяснилось, что еще с 2013 года более двух тысяч квадратных метров в здании мэрии были проданы ЗАО «Общественное питание — Калининград», учредителем которого является Лидия Кропоткина — мать председателя горсовета Андрея Кропоткина, который территориально работает именно в здании мэрии.
Совет депутатов Кропоткин возглавил именно в 2013 году, а до 2013 года являлся генеральным директором ЗАО «Общественное питание — Калининград».
Стоит добавить, что Андрей Кропоткин руководит калининградским региональным политсоветом партии «Единая Россия». Лидия Кропоткина в советское время работала заместителем председателя горисполкома Калининграда, который также находился в сегодняшнем здании мэрии.
Реакция в калининградских соцсетях не заставила себя ждать. Вот лишь некоторые комментарии:
«Все скупили, даже то скупили, что по логике не может продаваться… просто не может!»
«Прихватизаторы семейные!»
«Прямо как из фильма «крестный отец», клан какой-то».
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