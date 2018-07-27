МВД против администрации Перми: кто виновен в запрете Знамени Победы?

Пермь, , 10:08 — REGNUM Главное управление министерства внутренних дел (МВД) России по Пермскому краю разберется в противоречивых показаниях представителей администрации города Перми относительно запрета Знамени Победы во время шествия «Бессмертного полка», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

МВД и власти города вступили в противоречия относительно того, кто несет ответственность за запрет государственной символики во время празднования Победы в Великой Отечественной войне.

С точки зрения правоохранительных органов, запрет Знамени Победы был утвержден рабочей группой в администрации Перми.

«Пропуск граждан на акцию «Бессмертный полк» осуществлялся на основании правил посещения мероприятия, утвержденных протоколом заседания рабочей группы Администрации г. Перми», — говорится в сообщении.

Однако чиновники высказали иную точку зрения, подчеркнув, что правила проведения акции на заседании рабочей группы не утверждались.

«Правила посещения акции «Бессмертный полк» на заседании рабочей группы не утверждались», — гласит ответ администрации Перми.

Подобные противоречия требуют своего разъяснения, что и стало причиной отправки нового запроса в МВД со стороны ИА REGNUM. В течение недели силовики дадут свой ответ относительно позиции чиновников.

Напомним, 9 мая в Перми во время проведения акции «Бессмертный полк» была запрещена государственная символика, в том числе и Знамя Победы. Данный факт вызвал бурю негодования среди общественности. Однако власти региона предпочитают не говорить на эту тему.

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