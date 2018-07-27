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Глава Венгрии: ЕС нужна новая Еврокомиссия с новым подходом

Политика

Европейскому блоку нужна такая комиссия, которая не будет карать страны за защиту своих границ

Будапешт, 27 июля 2018, 09:39 — REGNUM  Необходимо создать новую Европейскую комиссию, у которой будет иной подход к миграционной политике, заявил 27 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил в интервью государственной радиостанции. В нем он подчеркнул также, что дни нынешней комиссии «сочтены», а также что новая комиссия не должна наказывать страны, которые хотят защитить свои границы.

«Нам нужна новая комиссия с новым подходом», — отметил он.

Напомним, премьер-министр Венгрии является одним из самых решительных противников нынешней миграционной политики ЕС. Так, Еврокомиссия подал в суд Европейского союза на Венгрию в связи с законом «Стоп Сорос» — пакет законопроектов, который вводит уголовную ответственность для лиц и организаций, оказывающих помощь нелегальным мигрантам.

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