Индонезия поддерживает процесс денуклеаризации Корейского полуострова

Джакарта, , 09:46 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила надежду Индонезии на мирный процесс и денуклеаризацию Корейского полуострова, сообщает Antaranews.

После серии встреч на высшем уровне между лидерами Северной и Южной Кореи, а также встречи лидера КНДР с президентом Соединенных Штатов, Индонезия надеется на продолжение мирного процесса.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подтвердила свою поддержку развитию процесса денуклеаризации в ходе двусторонней встречи с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Кун Хва в МИД Южной Кореи.

Ретно Марсуди выразила готовность Индонезии внести свой вклад в качестве непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Индонезия будет продолжать предпринимать шаги по содействию мирному процессу и достижению безъядерного статуса Корейского полуострова.

«Глава МИД Южной Кореи Кан Кун Хва рассказала о ходе мирного процесса на Корейском полуострове, и я вновь подчеркнула важность последующей деятельности по итогам двух встреч на высшем уровне в отношении Корейского полуострова», — заявила Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пятницу, 27 июля 2018 года.