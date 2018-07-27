Депутаты гордумы Грозного выбрали нового мэра

Грозный, , 09:20 — REGNUM В Грозном избран новый мэр. Им стал Ибрагим Закриев. Вчера, 26 июля, на внеочередном заседании городской думы третьего созыва за его кандидатуру проголосовали 23 депутата. За второго кандидата — Мухумд-Хасана Асакова — отдали свои голоса четверо народных избранников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Присутствующий на заседании гордумы глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил нового мэра с избранием и поставил перед ним задачи, которые ему придется решать. В первую очередь это подготовка к проведению юбилейных мероприятий к 200-летию города Грозного. Предстоит проделать огромный фронт работы, отметил Кадыров. Перед градоначальником стоит задача превратить столицу Чечни в один из самых чистых и благоустроенных городов мира.

Чеченский лидер также дал высокую оценку профессиональным качествам Ибрагима Закриева, напомнив, что он имеет опыт работы на ответственных должностях в администрации главы и правительства Чечни, в правительстве, в министерстве финансов.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший мэр города Грозный Муслим Хучиев был назначен на должность премьер-министра Чечни, вместо Абубукара Эдельгириева, который указом президента РФ Владимира Путина от 22 июня был назначен советником главы государства.

26 июня исполнять обязанности мэра Грозного был назначен Ибрагим Закриев, занимавший до этого пост первого вице-премьера Чечни. Новому назначенцу 26 лет, по информации «Кавказского узла», он приходится племянником главе Чечни Рамзану Кадырову, являясь сыном его сестры Зулай Кадыровой. Его отец Салман Закриев занимает пост первого заместителя председателя парламента Чечни.