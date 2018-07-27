Премьер-министр Италии отверг слухи об отставке министра финансов

Рим, , 09:25 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отверг слухи, просочившиеся в СМИ, о скорой отставке министра финансов Джовани Триа, сообщает 27 июля Reuters.

Конте назвал Триа «цербером публичных финансов», поэтому он не может покинуть свой пост.

«И будьте уверены, он не чужой человек. Он активно принимает участие для достижения нашей общей победы», — подчеркнул премьер-министр.

Конте также в этой связи подтвердил приверженность Италии единой валюте и Североатлантическому альянсу.

Напомним, ранее правительство Италии, несмотря на слова о приверженности НАТО, заявило о своем желании снизить расходы на оборону. В настоящее время Рим тратит порядка 1,15% в то время как США настаивают минимум на 2%.

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