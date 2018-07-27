Washington Post: Россия намерена сеять хаос в США

Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Целью спецслужб России в США теперь является не получение секретной информации, а дестабилизация политической системы страны, пишет Дэвид Игнатиус в статье для американского издания The Washington Post.

По его словам, российские власти, возможно, и не против того, чтобы деятельность спецслужб страны оказывалась столь вопиюще очевидной: чем больше люди накручивают себя мыслью о толпах российских шпионов, тем лучше.

«Разведывательная деятельность России за последние несколько лет стала носить не только более энергетический, но и более эклектический характер», — отметил бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, добавивший, что отчасти их работа действительно «впечатляет».

На изменение принципов работы российских спецслужб указал и бывший специалист по России Рольф Моуотт-Ларсен, по мнению которого из-за перехода к более решительным действиям стало и больше просчетов в их работе. И такой рискованный подход очевиден во вмешательстве России в выборы 2016 года, которое осуществлялось якобы военной разведкой ГРУ, ФСБ и «фермой троллей», известной как Агентство интернет-исследований.

При этом деятельность Кремля далека от того, чтобы считаться тонкой кампанией манипуляции. Ей больше подходит название операция «Хаос». Дестабилизация достигалась с помощью распространения пропаганды через Facebook, Twitter, WikiLeaks и другие социальные сети. Российские официальные лица также пошли на контакт с целым рядом сторонников Трампа. Быть может «сговора» и не было, но связи поддерживались таким образом, что ФБР просто не могло их не заметить.

Напомним, частью так называемого расследования предполагаемого вмешательства Москвы во внутриполитические дела США стало дело гражданки России Марии Бутиной, которую задержали в июле в США по обвинению в работе агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США и иностранным агентом. Ранее в МИД РФ назвали ее арест политическим, поскольку он, как отметил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин, «обусловлен исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики».