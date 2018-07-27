Четыре американские авиакомпании продолжают оскорблять чувства китайцев

Пекин, , 07:40 — REGNUM Большинство иностранных авиакомпаний изменило их отношение к Гонконгу, Макао и Тайваню, начав соблюдать на своих вебсайтах принцип «одного Китая», сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Из 44 иностранных авиаперевозчиков, которых власти Китая попросили указывать на своих сайтах указанные выше три региона Поднебесной в качестве части Китая, 40 прислушались и исправили информацию на сайте уже к 25 июля, сообщили в Управлении гражданской авиации Китая (CAAC).

В то же время четыре авиакомпании США United Airlines, American Airlines, Delta Airlines и Hawaiian Airlines по-прежнему, по данным CAAC, продолжают держать на сайте контент, оскорбляющий чувства китайцев.

Напомним, что CAAC потребовала от иностранных авиаперевозчиков до 25 июля исправить недопустимые ошибки на их сайтах, а именно прекратить отображать Гонконг, Тайвань и Макао как независимые страны. К кампании CAAC присоединился и МИД Китая.

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