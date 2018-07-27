Наталье Поклонской предложили отказаться от поста главы комиссии по доходам

Москва, , 07:34 — REGNUM Депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия») осудила демарш депутата Натальи Поклонской («Единая Россия») в связи с ее голосованием по пенсионной реформе, а также предложила подумать об отказе от поста главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

«Для меня все, что произошло, — это личный пиар Натальи Владимировны либо людей, которые за нее эти сценарии жизни готовят. Человек сидел год после, на самом деле, сюрреалистичной истории, которую она организовала вокруг фильма «Матильда», и вдруг решил напомнить о себе таким образом», — отметила Пушкина.

По ее мнению, Поклонской следовало сообщить коллегам по фракции о своем намерении голосовать против новой пенсионной системы.

«Если мы говорим про убеждения, то до голосования сообщи коллегам о своем решении. Открыто. Это — команда. Это — про чувство локтя. Это — про ответственность. А когда человек говорит, например, что я подготовила поправки к закону, это еще и популизм. К какому закону? Ты голосовала «против». Готовь новый закон! Непрофессионализм. Высокомерие. Воинствующая самовлюбленность. Конъюнктура. Демарш. Вот о чем эта история. И совсем не про судьбы людей — своих избирателей», — уверена Пушкина.

Депутат также считает, что личные качества Поклонской стали причиной того, что парламентарии не пришли на заседании комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

«О том, что на комиссию никто не пришел, я узнала из СМИ. Уверена, каждый сам принимал это решение. За что боролись, как говорится… Высокомерие и ханжество люди не прощают, они перестают уважать. Поклонская ведь давно уже игнорирует всех. «Я Крым вернула! А что ты сделал?» Примерно так, со слов коллег, она общается с теми, кто пытается поговорить с ней по существу. Вот пусть сама теперь делает выводы и решает, сможет ли руководить комиссией или нет», — делает вывод Пушкина.

Накануне заседание комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которую возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), оказалось сорвано из-за отсутствия кворума. Сама Поклонская объяснила отсутствие кворума тем, что в повестке много вопросов, в частности, касающихся предложения организовать проверки в отношении ряда депутатов.

Поклонская голосовала против правительственного законопроекта о настройке пенсионной системы. Инициатива предполагала, в частности, повышение пенсионного возраста.

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