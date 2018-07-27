Франция отказывается от всеобъемлющего соглашения между Вашингтоном и ЕС

Париж, , 07:35 — REGNUM Президент США и глава Европейской комиссии, по-видимому, согласились прекратить торговую войну. Германия весьма рада, Франция гораздо меньше, сообщает RFI.

Хорошо вернуться к диалогу с США. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр не может сказать обратное, тот, кто работал в этом направлении в течение нескольких месяцев. Однако Бруно Ле Мэр выступил против всеобъемлющего соглашения между Вашингтоном и ЕС, он призывает незамедлительно разъяснить меры, принятые в Белом доме.

«Хорошее деловое обсуждение может состояться только на ясных основаниях. Оно не может быть вызвано давлением», — заявил министр финансов Франции.

«Мы не хотим вступать в переговоры по большому соглашению, ограничения которого мы видели на примере Транстихоокеанского партнерства (ТТП)», соглашение, по которому переговоры между Брюсселем и администрацией Барака Обамы провалились два года назад, предупредил Бруно Ле Мэр.

Напротив, Берлин оценил «конструктивный» результат встречи Дональда Трампа и Жан-Клода Юнкера. В автомобильном секторе занято около 800 тыс. человек в Германии, «угроза автомобильных тарифов исключается», заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Напомним, что 25 июля состоялась двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и главы Европейской комиссии Жан-Клод Юнкера. Стороны пришли к согласию о прекращении торговой войны. По итогам встречи, Дональд Трамп объявил, что США и ЕС «вступают в новый период».