Иосиф Кобзон госпитализирован в больницу

Москва, , 07:19 — REGNUM Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон 26 июля был госпитализирован в больницу. Это подтвердили в Государственной думе РФ. Однако информация о состоянии здоровья первого заместителя председателя комитета по культуре разнится.

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Ряд СМИ сообщил, что политик, у которого 13 лет назад диагностировали рак, находится в крайне тяжелом, критическом состоянии. Однако, по информации источника «Интерфакс» в нижней палате парламента, это не соответствует действительности. По словам супруги политического деятеля, Кобзон нездоров, но «ничего из ряда вон выходящего не происходит».

Как сообщало ИА REGNUM, певец и политик Иосиф Кобзон был госпитализирован в одну из московских клиник 18 июня. СМИ сообщили, что причиной стало ухудшение здоровья артиста. Однако супруга и представители певца заявили, что речь идёт о плановом обследовании.

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Сейчас Иосифу Кобзону 80 лет. В 2005 году у него диагностировали онкологическое заболевание, дважды ему делали операции, с тех пор он регулярно проходит курсы химиотерапии и находится под наблюдением врачей.

Напомним, в сентябре 2016 года Иосиф Кобзон был избран депутатом Государственной думы VII созыва в составе федерального списка «Единой России». В Госдуме занимает должность первого заместителя председателя комитета по культуре.

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