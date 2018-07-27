Гройсман призвал не «ползать в Москву» за выгодными условиями на газ

Киев, , 07:17 — REGNUM Украина обладает собственными огромными запасами природного газа и не должна «ползать в Москву» за выгодными условиями с наступлением очередного декабря, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом сообщает «112 Украина».

«Для нас очень важно сохранить независимость, в том числе и энергетическую», — подчеркнул он, напомнив, что любая украинская власть ранее прибегала к одному и тому же методу — преклоняла голову и колено перед Россией.

От этого, по его словам, необходимо отказаться, поскольку в будущем Украина сможет начать добывать собственный газ и добьется снижения цены на голубое топливо внутри страны.

Добавим, Киев не раз объявлял о своей энергетической независимости от Москвы, а в начале года президент Петр Порошенко объявил, что Украине удалось соскочить с российского «газового крючка».

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