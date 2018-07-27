Американский конгрессмен просит Трампа обвинить Россию по «делу Скрипалей»

Вашингтон, , 05:59 — REGNUM Член Палаты представителей Конгресса США Эд Ройс написал письмо президенту США Дональду Трампу с требованием официально озвучить позицию по причастности России к якобы отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Письмо конгрессмена опубликовала американская телекомпания NBC.

В своем письме Ройс указывает, что уже направлял подобный запрос еще 15 марта, однако тогда его письмо осталось без ответа. Конгрессмен подчеркнул, что если США признает причасность России к инциденту в Солсбери, то со стороны США должны незамедлительно последовать санкции.

«Последние годы Владимир Путин постоянно наращивал свои силы для подрыва США. Ваше согласие с Актом об уничтожении химического и биологического оружия от 1991 г. очень важно, чтобы показать Путину, что мы всерьез готовы противостоять его смертельным деяниям и непрекращающимся атакам на нашу демократию», — настаивает Ройс в своем обращении к Трампу.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на выступлении в парламенте заявила, что США поддерживают британскую точку зрения на причастность России к так называемому отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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