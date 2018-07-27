Пхеньян передал США останки американских военнослужащих

Пхеньян, , 05:51 — REGNUM Власти Северной Кореи передали США останки американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По её словам, транспортный самолёт C-17 Военно-воздушных сил США с останками военнослужащих на борту утром 27 июля покинул северокорейский город Вонсан.

По сообщению агентства «Рёнхап», американский борт уже прибыл на базу «Осан» ВВС США в Южной Корее.

Как передавало ИА REGNUM, договорённость о передаче США останков американских военных, погибших в годы Корейской войны 1950−1953, была достигнута лидерами США и КНДР Дональдом Трампом и Ким Чен Ына на встрече 12 июня в Сингапуре.

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