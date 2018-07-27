В Мексике пропала секретарь посольства Турции

Мехико, , 05:20 — REGNUM Посольство Турции в Мексике обратилось к правоохранительным органам страны с заявлением о безвестном исчезновении секретаря дипмиссии, сообщила 26 июля прокуратура Мехико.

Как уточняется, местонахождение 29-летней сотрудницы посольства, гражданки Турции, остаётся неизвестным со 2 июля.

По сообщениям СМИ, на протяжении двух недель женщина выходила на связь с коллегами только по электронной почте, заявив, что заболела и посещает медучреждения.

17 июля обеспокоенные работники посольства прибыли к сотруднице домой, но не застали её и оставили записку. Ответа от женщины не последовало, а 23 июля от неё пришло пустое электронное письмо. После этого дипломаты решили обратиться в полицию.