Корейские СМИ: Траспортный самолет США вылетел в КНДР за останками солдат

Сеул, , 04:49 — REGNUM Траспортный самолет США вылетел в Северную Корею для церемонии передачи США останков американских военнослужащих, погибших в годы Корейской войны 1950−53 годов, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что США получат останки 50 солдат, погибших на территории КНДР. Останки после возвращения в США в течении месяца пройдут судебно-медицинскую экспертизу на Гавайях.

Напомним, соглашение о возвращении США останков американских военнослужащих, погибших в годы военного конфликта на Корейском полуострове, было подписано в ходе встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре.

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