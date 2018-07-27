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Корейские СМИ: Траспортный самолет США вылетел в КНДР за останками солдат

Политика

Ожидается передача США останков 50 военнослужащих

Сеул, 27 июля 2018, 04:49 — REGNUM  Траспортный самолет США вылетел в Северную Корею для церемонии передачи США останков американских военнослужащих, погибших в годы Корейской войны 1950−53 годов, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что США получат останки 50 солдат, погибших на территории КНДР. Останки после возвращения в США в течении месяца пройдут судебно-медицинскую экспертизу на Гавайях.

Напомним, соглашение о возвращении США останков американских военнослужащих, погибших в годы военного конфликта на Корейском полуострове, было подписано в ходе встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре.

Читайте развитие сюжета: Пхеньян передал США останки американских военнослужащих

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США и КНДР
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