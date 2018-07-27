Трамп: Не мы начали торговую войну

Вашингтон, , 04:33 — REGNUM США не начинали торговую войну, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на сталелитейном заводе в Гранит Сити штата Иллинойс, сообщает Chicago Tribune.

«Не мы начали торговую войну. Мы были втянуты в торговую войну на протяжении многих лет и на протяжении многих лет мы проигрывали. Но последние полтора года мы побеждаем. Мы вернулись и мы побеждаем, и мы побеждаем так, что никто не понимает насколько», — заявил он.

На своем выступлении Трамп также предсказал бурный рост ВВП США и вновь заявил, что любыми средствами будет защищать американское сельское хозяйство.

«Мы никому не позволим обижать наших восхитительных американских фермеров», — заявил Трамп.

В конце своей речи Трамп призвал нацию объединиться ради достижения процветания США.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии открытия саммита БРИКС в Йоханнесбурге призвал мировое сообщество отказаться от ведения торговый войн. По словам Си Цзиньпина, в торговых войнах победителя не будет.

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