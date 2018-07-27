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Италия пошла наперекор Трампу

Политика

И не планирует увеличивать расходы на оборону

Рим, 27 июля 2018, 03:23 — REGNUM  Италия планирует снизить расходы на оборону в следующем году, заявил министр иностранных дел Италии Энцо Миланези, сообщает Agenzia Nova.

Глава итальянского МИД заявил, что несмотря на требования президента США Дональда Трампа к странам НАТО увеличить расходы на военную промышленность и оборону до 2% ВВП, Италия в настоящее время тратит не более 1,15% ВВП.

«В следующем году цифра расходов на оборону будет уменьшена до минимума», — заявил министр.

Напомним, во время саммита стран — членов НАТО, проходившего в Брюсселе 11−12 июля, президент США Дональд Трамп призвал союзников по альянсу увеличить военные расходы как минимум до 2% от ВВП страны. Ранее Трамп неоднократно обвинял партнеров по НАТО в несоблюдении финансовых обязательств.

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