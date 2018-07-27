Рогозин: потенциал связей России с Приднестровьем не исчерпан

Тирасполь, , 03:14 — REGNUM Дмитрий Рогозин считает, что в период его работы на посту спецпредставителя президента РФ по Приднестровью сотрудничество России с ПМР вышло на новый уровень. Об этом он заявил в телеграмме, направленной президенту Приднестровья Вадиму Красносельскому, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он поблагодарил приднестровских коллег за традиционно конструктивный настрой и плодотворное сотрудничество. «Налаживание системного взаимодействия стало возможным, в том числе, благодаря ответственному подходу к этой задаче всех ветвей власти Приднестровья, их целеустремленной работе с опорой на широкую поддержку граждан», — заявил Рогозин.

Он подчеркнул вместе с тем, что потенциал российско-приднестровских связей не исчерпан, и имеющиеся планы пополнятся новыми проектами.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский передал Дмитрию Рогозину послание, в котором поблагодарил его за «многолетний труд на посту спецпредставителя президента Российской Федерации по Приднестровью».

Как сообщало ИА REGNUM, Рогозин 12 июля по указу Владимира Путина перестал быть спецпредставителем президента РФ по Приднестровью. Тем же указом вице-премьер РФ Дмитрия Козак был назначен спецпредставителем Путина по торгово-экономическим отношениям с Молдавией.

По информации СМИ, Козак будет курировать и Приднестровье. В то же время должности спецпредставителя президента России по Приднестровью больше нет.

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