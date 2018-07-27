Американские СМИ сообщили о связах Бутиной с наследником Рокфеллеров

Вашингтон, , 02:40 — REGNUM Младший наследник клана Рокфеллеров Джордж О'Нил младший помогал арестованной в США Марии Бутиной «построить секретный канал связи с Кремлем», сообщает Bloomberg.

По сведениям издания, О'Нил организовывал частный ужин в Вашингтоне для российской делегации в феврале 2017 года, на котором некие российские граждане встретились с двумя представителями Республиканской партии США. Агентство также упоминает и о существовании некоей брошюры, в которой указывалось, какие представители США будут участвовать в ужине.

Bloomberg отмечает, что сроки и детали этого ужина совпадают с данными американской прокуратуры об одном из ужинов, фигурирующих в обвинениях против Бутиной.

«В прошлогодних комметариях О'Нил заявил Bloomberg, что эта встреча была организована для конструктивного диалога и борьбы с русофобией», — отмечает агентство.

Тем не менее, О'Нил отказался о комментариев по данному случаю. Также отказом на просьбу прокомментировать данное заявление ответил и американский минюст.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел России назвало арестованную в США по обвинениям в шпионаже Марию Бутину политическим заключенным.

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