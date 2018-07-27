Украинские чиновники взяли на карандаш боле девяти тысяч «предателей»

Киев, , 02:26 — REGNUM Украинская организация «прокуратура автономной республики Крым» располагает данными свыше девяти тысяч работников крымских правоохранительных органов, заявил первый заместитель прокурора «автономной республики Крым» Николай Иванец.

По словам Иванца, суммарная численность всех крымских силовиков на 2014 год составляла 18 600 человек. На данный момент доказательства собраны против четырех тысяч «предателей» из числа крымских правоохранителей.

Напомним, в 2014 году во время Майдана колонна автобусов с жителями Крыма попала в засаду в районе города Корсунь, Черкасской области. Украинские неонацисты сожгли три автобуса, около тридцати жителей Крыма пропали без вести.

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