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МИД РФ: Киеву необходимо снять блокаду с Донбасса

Политика

И соблюдать режим прекращения огня и отвода боевой техники

Москва, 27 июля 2018, 01:38 — REGNUM  Участникам конфликта в Донбассе необходимо строго соблюдать режим прекращения огня, сообщает пресс-служба МИД РФ по итогам переговоров замминистров иностранных дел стран «нормандской четверки».

«Акцентирована необходимость безусловного выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей о разведении сил и средств сторон на трех пилотных участках и согласовании новых, разминировании и отводе тяжелого вооружения», — говорится в заявлении российского дипведомства.

Подчеркивается, что участники перегоровов сошлись на мнении о необходимости активизировать усилия по обмену пленными по принципу «всех на всех», который указан в Минских соглашениях.

«При обсуждении вопросов социально-экономического досье российская сторона подчеркнула необходимость безотлагательного снятия введенной Киевом блокады региона, решения проблем функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры и возобновления социальных выплат населению», — комментирует МИД России социальную сторону конфликта в Донбассе.

По итогам встречи, участники договорились продолжать совместную работу по основным обсуждаемым вопросам «нормандского формата».

Как сообщало ИА REGNUM, участники встречи политдиректоров МИД стран — участников «нормандской четверки» заявили о безальтернативности соблюдения Минских соглашений для стабилизации ситуации в Донбассе.

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Участие России в урегулировании в Донбассе
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