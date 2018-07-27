В Ивано-Франковской области СБУ арестовала «сепаратиста»

Ивано-Франковск, Украина, 27 июля 2018, 01:22 — REGNUM В Ивано-Франсковской области арестован местный житель, распространявший в социальной сети материалы, комплементарные ЛДНР, заявили 26 июля в пресс-службе СБУ.
Во время обыска у мужчины обнаружили мобильное устройство с доказательствами «противоправных действий».
Напомним, 19 июля в Киеве работники киберполиции задержали администраторов сайта ныне запрещенной Коммунистической партии Украины, а также изъяли компьютеры.
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