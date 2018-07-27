МИД России: Минские договоренности — безальтернативны

Москва, , 01:11 — REGNUM Участники встречи заместителей министров иностранных дел стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина), проходившей 26 июля в Берлине, подтвердили безальтернативность Минских соглашений как основы мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщает пресс-служба МИД России.

«Российская делегация вновь привлекла внимание к неконструктивной линии Киева, направленной на саботаж «Комплекса мер», попыткам под разными предлогами уйти от выполнения своих обязательств по политическим пунктам документа», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, 26 июля в Берлине прошла встреча политдиректоров МИД стран — участников переговоров в «нормандском формате». С российской стороны во встрече участвовал замминистра иностранных дел Григорий Карасин.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что встреча министров иностранных дел в формате «нормандской четверки» вероятно состоится осенью 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы МИД РФ рассказал, когда пройдёт встреча в «нормандском формате»

Читайте развитие сюжета: Политдиректоры стран «нормандской четверки» обсудили миссию ООН в Донбассе