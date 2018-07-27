Сотрудники посольства России посетили Марию Бутину в американской тюрьме

Вашингтон, , 00:53 — REGNUM Сотрудники посольства России в Вашингтоне 26 июля посетили арестованную в США российскую граждану Марию Бутину. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Как отметили в посольстве, Бутина «чувствует себя нормально, жалоб нет», однако у неё «есть проблемы с питанием».

«По непонятным причинам её пока не выводят на прогулки, хотя режимом это предусмотрено. Неудобство доставляет круглосуточный надзор — ночью каждые 15 минут включается свет», — говорится также в сообщении.

По информации посольства, Бутина заявила о намерении доказывать свою невиновность. Она также выразила мнение, что её преследуют за политические взгляды.

Напомним, Мария Бутина была задержана 15 июля в Вашингтоне, а позднее помещена под арест. Американские власти обвиняют гражданку России в причастности к заговору с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства без регистрации в министерстве юстиции США в качестве иностранного агента.

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