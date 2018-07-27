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МИД Турции об угрозе санкций: Никто не смеет нам диктовать свою волю

Политика

«Закон един для всех, без исключений»

Анкара, 27 июля 2018, 00:54 — REGNUM  Угрозу президента США Дональда Трампа ввести санкции в адрес Турции за задержание американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в шпионаже, прокомментировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в своем Twitter.

«Никто не смеет диктовать Турции, что делать. Мы не потерпим угроз ни от кого. Закон един для всех, без исключений», — заявил он.

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1022523350546100224

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп потребовал освободить из тюремного заключения американского пастора Эндрю Брансона, иначе США введет в отношении Турции санкции.

Также напомним, что 26 июля с требованием освобождения Брансона выступил вице-президент США Майк Пенс.

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Турция и США
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