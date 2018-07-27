Американская разведка обвиняет Россию в кибершпионаже

Вашингтон, , 00:43 — REGNUM Россия, Иран и Китай являются самыми активными противниками США в сфере экономического кибершпионажа, говорится в докладе Центра национальной контрразведки и безопасности США, сообщает Associated Press.

«Кибершпионаж является относительно недорогим и эффективным средством, чтобы заполучить информацию по разработкам американских институтов и корпораций», — цитирует агентство положения из доклада.

В докладе перечислены около 25 технологий, находящихся в фокусе интересов зарубежных разведок: это сведения о технологиях добычи нефти, газа, угля, наработки в области альтернативных источников энергии, фармацевтика, системы военно-промышленного комплекса, электромобили и другие.

Одним из наиболее серьезных противников США в сфере экономического шпионажа доклад называет Россию, чьи «хакеры» стараются не только нанести ущерб США, но и помочь своей экономике.

«Ради своих целей, российские разведслужбы проводят сложные и широкомасштабные хакерские спецоперации, чтобы собрать чувствительную информацию о бизнесе и технологиях в США», — так характеризует доклад угрозу со стороны России.

По данным доклада, иранские спецслужбы больше интересует информация о ситуации на Ближнем Востоке, в первую очередь данные по Израилю и Саудовской Аравии. Китай же интересуют в первую очередь технологические разработки американских институтов и бизнес-корпораций.

«Если эту угрозу не ликвидировать, она может лишить США экономических преимуществ на долгие годы», — подытоживается в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что американские СМИ и политики, бурно высказывавшиеся по поводу электронного чипа в футбольном мяче, подаренном президенту США Дональду Трампу лидером России, делают «много шума из ничего»

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков посмеялся над сообщениями о «чипе» в мяче, подаренном Путиным Трампу