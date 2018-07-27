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В Сенате США намерены ввести новые санкции против РФ в течение двух месяцев

Политика

Ранее в Вашингтоне объявили о подготовке «всеобъемлющего законопроекта» по расширению санкций

В Сенате США намерены ввести новые санкции против РФ в течение двух месяцев
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 27 июля 2018, 00:34 — REGNUM  Глава комитета по международным делам Сената США Боб Коркер заявил, что Конгресс одобрит новый пакет санкций против России до промежуточных выборов в Соединённых Штатах, которые намечены на ноябрь текущего года, передаёт Bloomberg.

«Уверен, что что-нибудь будет одобрено в течение ближайшей пары месяцев», — приводит агентство слова американского сенатора.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе члены комитета по международным делам Сената США республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес заявили о начале работы над «всеобъемлющим законопроектом» по расширению санкций против России.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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